Фельдман, Святаш та інші: кого Росія прибрала з оновленого санкційного списку проти України

Було викреслено наступні імена:

1. Пертін Олексій Володимирович — уродженець Росії, підприємець;

2. Святаш Дмитро Володимирович — колишній член фракції “Партія регіонів”, член комітету з питань податкової та митної політики за часів експрезидента Віктора Януковича;

3. Фельдман Олександр Борисович — народний депутат України 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го скликань, а у парламенті 9-го скликання входить до фракції “Опозиційна платформа — За життя”. Секретар комітету з питань екологічної політики у Верховній Раді України 9 скликання (з 29 серпня 2019 року);

4. Янковський Микола Андрійович — український промисловець, професор, дійсний член Академії російських підприємців, народний депутат України 3-го, 4-го, 5-го та 6-го скликань.

Нагадаємо

20 серпня Росія розширила дію санкцій проти України. Окрім вже згаданих секретаря РНБО, очільника МЗС та інших посадовців, під обмеження потрапили український співак Михайло Поплавський, директор Інституту Нацпам’яті Антон Дробович та понад 30 народних депутатів 9-го скликання.

Минулого разу уряд Росії розширив свій перелік підсанкційних українців у грудні 2020 року. Тоді у список додали, зокрема, голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, першого заступника спікера парламенту Руслана Стефанчука, голову делегації України в ПАРЄ Єлизавету Ясько.

Вперше Російська Федерація ввела санкції проти України у 2015 році. Росія також ввела аналогічні заходи щодо низки країн, які підтримали антиросійські санкції у зв’язку з анексією Криму та агресією на Донбасі.