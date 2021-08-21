Фельдман, Святаш та інші: кого Росія прибрала з оновленого санкційного списку проти України

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20 серпня Росія розширила дію санкцій проти України. Окрім вже згаданих секретаря РНБО, очільника МЗС та інших посадовців, під обмеження потрапили український співак Михайло Поплавський, директор Інституту Нацпам’яті Антон Дробович та понад 30 народних депутатів 9-го скликання.
Минулого разу уряд Росії розширив свій перелік підсанкційних українців у грудні 2020 року. Тоді у список додали, зокрема, голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, першого заступника спікера парламенту Руслана Стефанчука, голову делегації України в ПАРЄ Єлизавету Ясько.
Вперше Російська Федерація ввела санкції проти України у 2015 році. Росія також ввела аналогічні заходи щодо низки країн, які підтримали антиросійські санкції у зв’язку з анексією Криму та агресією на Донбасі.