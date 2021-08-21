Фельдман, Святаш и другие: кого Россия убрала из обновленного санкционного списка против Украины

Напомним
20 августа Россия расширила действие санкций против Украины. Кроме уже упомянутых секретаря СНБО, главы МИД Украины и других должностных лиц, под ограничения попали украинский певец Михаил Поплавский, директор Института нацпамяти Антон Дробович и более 30 народных депутатов 9-го созыва.
В прошлый раз правительство России расширило свой перечень подсанкционных украинцев в декабре 2020 года. Тогда в список добавили, в частности, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, первого заместителя спикера парламента Руслана Стефанчука, главу делегации Украины в ПАСЕ Елизавету Ясько.
Впервые Российская Федерация ввела санкции против Украины в 2015 году. Россия также ввела аналогичные меры по ряду стран, которые поддержали антироссийские санкции в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.