МЗС про нібито висловлювання Трампа щодо Криму: ми не реагуємо на плітки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України сказали, що не коментують пліток, відповідаючи на запитання щодо того, як реагуватиме Україна на нібито висловлювання президента США Дональда Трампа про те, що “Крим російський”. Про це повідомила сьогодні журналістам речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца, передає УНН.
“Ми не будемо реагувати. По-перше, ми ніколи не реагуємо на плітки. Наскільки мені відомо, навіть Білий дім не відреагував, сказавши, що ця інформація у них відсутня”, — сказала М.Беца, відповідаючи на запитання про те, як реагуватиме Україна на нібито висловлювання Д.Трампа про те, що “Крим російський”.
Нагадаємо, видання BuzzFeed News повідомило, що президент США Дональд Трамп нібито заявив лідерам “Великої сімки”, що Крим є російським, оскільки усі, хто живе на півострові, розмовляють російською.
У Білому домі заявили, що не коментують “приватні розмови, в яких не брали участі”.