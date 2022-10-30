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МЗС Польщі: росія не хоче дотримуватися міжнародних угод

МЗС Польщі: росія не хоче дотримуватися міжнародних угод

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що росія не хоче дотримуватися міжнародних угод. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter відомства.

Деталі

Заява країни-агресора про те, що вона призупинить свою участь в угоді щодо експорту зерна з України свідчить про те, що Москва не бажає дотримуватись міжнародних угод, заявило міністерство закордонних справ Польщі.

Цитата

“Польща разом зі своїми партнерами по ЄС готова працювати далі, щоб допомогти Україні та нужденним у транспортуванні товарів першої необхідності”, - йдеться у повідомленні міністерства.

Нагадаємо

У рф заявили, що припиняють участь у "зерновій угоді". Винними у "теракті" рашисти назвали Київ та фахівців Великої Британії.

Russia's decision to halt the Black Sea Grain Initiative is yet another proof that Moscow is not willing to uphold any international agreements.

Poland, together with its EU partners, stands ready to work further to help Ukraine and those in need to transport essential goods.

— Ministry of Foreign Affairs (@PolandMFA) October 30, 2022

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