МЗС Німеччини вважають небезпечним закон РФ про реєстрацію ЗМІ "іноагентами"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Новий закон РФ щодо реєстрації представників ЗМІ як "іноземних агентів" формує атмосферу несвободи і тиску. Про це заявив голова МЗС Німеччини Зігмар Габріель, передає УНН з посиланням на DW.
За словами голови МЗС Німеччини Зігмара Габріеля закон Росії про обмеження акредитації представникам ЗМІ інших країн є «складним, проблематичним і, по суті справи, небезпечним».
Кім того, коментуючи цей закон він висловив упевненість, що він формує атмосферу, яку «з точки зору європейців і громадян Німеччини», не можна назвати «вільною».
Нагадаємо, у Росії запропонували обмежити можливості акредитації для представників українських ЗМІ.
Як повідомляв УНН, Держдума РФ прийняла в третьому, остаточному читанні закон, згідно з яким ЗМІ, які отримують іноземне фінансування, можуть бути визнані в РФ "іноземним агентом".