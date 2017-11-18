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МЗС Німеччини вважають небезпечним закон РФ про реєстрацію ЗМІ "іноагентами"

МЗС Німеччини вважають небезпечним закон РФ про реєстрацію ЗМІ "іноагентами"

Київ • УНН

 • 13349 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Новий закон РФ щодо реєстрації представників ЗМІ як "іноземних агентів" формує атмосферу несвободи і тиску. Про це заявив голова МЗС Німеччини Зігмар Габріель, передає УНН з посиланням на DW.

За словами голови МЗС Німеччини Зігмара Габріеля закон Росії про обмеження акредитації представникам ЗМІ інших країн є «складним, проблематичним і, по суті справи, небезпечним».

Кім того, коментуючи цей закон він висловив упевненість, що він формує атмосферу, яку «з точки зору європейців і громадян Німеччини», не можна назвати «вільною».

Нагадаємо, у Росії запропонували обмежити можливості акредитації для представників українських ЗМІ.

Як повідомляв УНН, Держдума РФ прийняла в третьому, остаточному читанні закон, згідно з яким ЗМІ, які отримують іноземне фінансування, можуть бути визнані в РФ "іноземним агентом".

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