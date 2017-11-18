МЗС Німеччини вважають небезпечним закон РФ про реєстрацію ЗМІ "іноагентами"

За словами голови МЗС Німеччини Зігмара Габріеля закон Росії про обмеження акредитації представникам ЗМІ інших країн є «складним, проблематичним і, по суті справи, небезпечним».

Кім того, коментуючи цей закон він висловив упевненість, що він формує атмосферу, яку «з точки зору європейців і громадян Німеччини», не можна назвати «вільною».

Нагадаємо, у Росії запропонували обмежити можливості акредитації для представників українських ЗМІ.

Як повідомляв УНН, Держдума РФ прийняла в третьому, остаточному читанні закон, згідно з яким ЗМІ, які отримують іноземне фінансування, можуть бути визнані в РФ "іноземним агентом".