МИД Германии считают опасным закон РФ о регистрации СМИ "иноагентамы"

По словам главы МИД Германии, закон России об ограничении аккредитации представителям СМИ других стран является “сложным, проблематичным и, по сути дела, опасным”.

Кроме этого, комментируя этот закон, он выразил уверенность, что он формирует атмосферу, которую “с точки зрения европейцев и граждан Германии”, нельзя назвать “свободной”.

Напомним, в России предложили ограничить возможности аккредитации для представителей украинских СМИ.

Как сообщал УНН, Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому СМИ, я ки получают иностранное финансирование , могут быть признаны в РФ “иностранным агентом”.