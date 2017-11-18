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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 16896 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 33531 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 44478 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 50235 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 45758 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 91667 просмотра

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11 марта, 06:59 • 99392 просмотра

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МИД Германии считают опасным закон РФ о регистрации СМИ "иноагентамы"

МИД Германии считают опасным закон РФ о регистрации СМИ "иноагентамы"

Киев  •  УНН

 • 13346 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Новый закон РФ о регистрации представителей СМИ как "иностранных агентов" формирует атмосферу несвободы и давления. Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль, передает УНН со ссылкой на DW.

По словам главы МИД Германии, закон России об ограничении аккредитации представителям СМИ других стран является “сложным, проблематичным и, по сути дела, опасным”.

Кроме этого, комментируя этот закон, он выразил уверенность, что он формирует атмосферу, которую “с точки зрения европейцев и граждан Германии”, нельзя назвать “свободной”.

Напомним, в России предложили ограничить возможности аккредитации для представителей украинских СМИ.

Как сообщал УНН, Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому СМИ, я ки получают иностранное финансирование , могут быть признаны в РФ “иностранным агентом”.

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