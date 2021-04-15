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МЗС Латвії в Укаїни: ми не закликаємо до деескалації "обидві сторони"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Є лише одна сторона, яка підсилює ескалацію на сході України і біля її кордонів. Про це на пресконференції в Києві сказав міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс, передає кореспондент УНН.

Цитата:

"Ми не закликаємо (до деескалації - ред.) обидві сторони, тому що є тільки одна сторона, яка підсилює ескалацію, є тільки одна сторона, яка здійснює військовий тиск і нарощує військову присутність. Я думаю, що це послання, яке ми повинні сказати як міжнародне співтовариство", - заявив міністр.

Деталі

Так, Рінкевічс підкреслив, що "прямий військовий напад на Україну - не терпітиме жодна міжнародна спільнота".

"Я вірю, що зусилля, спрямовані на те, щоб відмовити російське керівництво, які були зроблені лідерами багатьох наших країн, що входять в НАТО і ЄС, ми дуже вітаємо і підтримуємо, - ми дійсно віримо, що вони окупляться. Але якщо станеться прикрий поворот подій, то нам дійсно потрібно повернутися до найжорсткіших заходів, які є в розпорядженні ЄС - секторальних санкцій, я не думаю, що зараз саме час поміщати пару офіцерів до "чорного список" і думати, що завдання виконане", - зазначив дипломат.

Також за його словами ЄС продовжить надавати допомогу у будь-який можливий спосіб, з політичної, дипломатичної позиції.

Довідка

Міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії на цьому тижні відвідують Україну.

Візит має на меті продемонструвати солідарність Естонії, Латвії та Литви з Україною на тлі дестабілізуючих дій Російської Федерації, в тому числі небезпечного нарощування військової присутності поблизу українських кордонів, істотного загострення ситуації з безпекою на тимчасово окупованих територіях України і масованої російської пропаганди.

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