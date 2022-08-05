МЗС Китаю викликало європейських дипломатів через заяви щодо Тайваню

Деталі

Міністерство закордонних справ КНР у п'ятницю заявило, що заступник міністра Ден Лі зробив «офіційні заяви» щодо того, що він назвав «безпричинним втручанням у внутрішні справи Китаю».

Також раніше Китай викликав посла Японії в Пекіні, щоб він виступив із суворими заявами з приводу своєї участі в «помилковій» заяві країн G7 щодо Тайваню, повідомило міністерство закордонних справ у п'ятницю, як повідомляє інформаційне агентство Reuters. Заступник міністра закордонних справ Китаю Ден Лі у четвер направив дипломатичну скаргу послу Японії у Китаї, йдеться у заяві міністерства закордонних справ. Раніше міністерство заявляло, що направило аналогічну скаргу деяким європейським країнам та посланцям ЄС у Китаї з цього приводу.

Тим часом, після того, як сьогодні вранці кілька китайських суден і літаків перетнули середню лінію Тайванської протоки, а Тайвань направив літаки та кораблі та розгорнув наземні ракетні системи для спостереження за ситуацією, із заявою виступила тайванський лідер.

Цай Інвень зробила заспокійливу заяву на своїй офіційній сторінці в Twitter, заявивши, що військові острова «готові відреагувати в разі необхідності».

"Наш уряд і військові уважно стежать за військовими навчаннями Китаю та операціями інформаційної війни, готові реагувати в разі необхідності. Я закликаю міжнародну спільноту підтримати демократичний Тайвань і зупинити будь-яку ескалацію ситуації з регіональною безпекою", - зазначила Цай Інвень.

Міністерство оборони Тайваню при цьому опублікувало в соціальних мережах повідомлення про те, що «ми не прагнемо ескалації і не протидіємо іншим».

Там підтверджують, що використовували трансляції попереджень, літаки, військово-морські судна та ракетні системи наземного базування у своїй відповіді після того, як «було виявлено кілька літаків та кораблів НВАК, які беруть участь у навчаннях навколо Тайванської протоки».

Офіційне інформаційне агентство Китаю Xinhua повідомило, що під час навчань військові «задіяли понад 100 бойових літаків, включаючи винищувачі та бомбардувальники», а також «понад 10 есмінців та фрегатів».

Водночас, китайські ЗМІ повідомляють, що китайські ракети пролетіли над Тайванем під час останніх військових навчань Пекіна в п'ятницю.

"Наші навчання цього разу включали бойові стрільби, і це був перший раз, коли вони перетнули острів Тайвань", - сказав Мен Сянцін, професор Китайського університету національної оборони, пов'язаного із військовими, у розмові з державною телекомпанією CCTV.

Контекст

2 серпня спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань, 3 серпня покинула острів. Вона найбільш високопоставлена офіційна особа США, яка відвідала острів за більше ніж 25 років. Пелосі прибула туди попри застереження Китаю, який вважає острів своїм.

На тлі цього Китай розпочав військові навчання з бойовими стрільбами, які мають завершитися в неділю, 7 серпня.