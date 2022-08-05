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МИД Китая вызвал европейских дипломатов из-за заявлений по Тайваню

МИД Китая вызвал европейских дипломатов из-за заявлений по Тайваню

Киев • УНН

 • 141515 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Китай заявил, что вызвал европейских дипломатов в стране в знак протеста против заявлений стран G7 и Европейского Союза, критикующих угрожающие китайские военные учения вокруг Тайваня, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Министерство иностранных дел КНР в пятницу заявило, что замминистра Дэн Ли сделал «официальные заявления» относительно того, что он назвал «беспричинным вмешательством во внутренние дела Китая».

Также ранее Китай вызвал посла Японии в Пекине, чтобы он выступил со строгими заявлениями по поводу своего участия в «ошибочном» заявлении стран G7 по Тайваню, сообщило министерство иностранных дел в пятницу, как сообщает информационное агентство Reuters. Замминистра иностранных дел Китая Дэн Ли в четверг направил дипломатическую жалобу послу Японии в Китае, говорится в заявлении министерства иностранных дел. Ранее министерство заявляло, что направило аналогичную жалобу некоторым европейским странам и посланникам ЕС в Китае по этому поводу.

Тем временем после того, как сегодня утром несколько китайских судов и самолетов пересекли среднюю линию Тайваньского пролива, а Тайвань направил самолеты и корабли и развернул наземные ракетные системы для наблюдения за ситуацией, с заявлением выступила тайваньский лидер.

Цай Инвень сделала успокоительное заявление на своей официальной странице в Twitter, заявив, что военные острова «готовы отреагировать в случае необходимости».

"Наше правительство и военные внимательно следят за военными учениями Китая и операциями информационной войны, готовы реагировать в случае необходимости. Я призываю международное сообщество поддержать демократический Тайвань и остановить любую эскалацию ситуации с региональной безопасностью", - отметила Цай Инвэнь.

Министерство обороны Тайваня при этом опубликовало в социальных сетях сообщение о том, что «мы не стремимся к эскалации и не противодействуем другим».

Там подтверждают, что использовали трансляции предупреждений, самолеты, военно-морские суда и ракетные системы наземного базирования в своем ответе после того, как «было обнаружено несколько самолетов и кораблей НОАК, участвующих в учениях вокруг Тайваньского пролива».

Официальное информационное агентство Китая Xinhua сообщило, что во время учений военные «задействовали более 100 боевых самолетов, включая истребители и бомбардировщики», а также «более 10 эсминцев и фрегатов».

В то же время китайские СМИ сообщают, что китайские ракеты пролетели над Тайванем во время последних военных учений Пекина в пятницу.

"Наши учения на этот раз включали боевые стрельбы, и это был первый раз, когда они пересекли остров Тайвань", - сказал Мэн Сянцин, профессор Китайского университета национальной обороны, связанного с военными, в разговоре с государственной телекомпанией CCTV.

Контекст

2 августа спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, 3 августа покинула остров. Она наиболее высокопоставленное официальное лицо США, посетившее остров за более чем 25 лет. Пелоси прибыла туда, несмотря на предостережения Китая, который считает остров своим.

На фоне этого Китай начал военные учения с боевыми стрельбами, которые должны завершиться в воскресенье, 7 августа.

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