МЗС Казахстану викликало посла України після заяви про росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ Казахстану викликало посла України в країні Петра Врублевського та висловило йому протест через його висловлювання про росіян. Про це йдеться у заяві на сайті казахстанського зовнішньополітичного відомства, пише УНН.
Цитата
"У Міністерстві закордонних справ Республіки Казахстан відбулася зустріч заступника міністра Єрмухамбета Конуспаєва з послом України в РК Петром Врублевським. Під час зустрічі Послу висловлено протест у зв'язку з його висловлюваннями в інтерв'ю 21 серпня ц.р. казахстанському блогеру Діасу Кузаїрову", - йдеться у повідомленні.
Деталі
У МЗС Казахстану вказали, що "казахстанською стороною висловлено позицію про неприйнятність та несумісність подібних заяв з діяльністю посла іноземної держави". "Такі дії не повинні завдавати шкоди дружнім відносинам між державами", - вказали у МЗС країни.
Доповнення
21 серпня у мережі поширили уривок з інтерв'ю Петра Врублевського, чинного посла України в Казахстані, казахстанському блогеру Діасу Кузаїрову. Врублевський висловився щодо росіян у відповідь на прохання про коментар з приводу війни в Україні. Відео викликало реакцію у російських пабліках у соцмережах. Проросійські організації в Казахстані навіть вимагали оголосити посла персоною нон грата.
При цьому на YouTube-каналі Кузаїрова в інтерв'ю з послом цих слів немає.