МИД Казахстана вызвал посла Украины после заявления о россиянах

Цитата

"В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с послом Украины в РК Петром Врублевским. Во время встречи послу высказан протест в связи с его высказываниями в интервью 21 августа т.г. казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову", - говорится в сообщении.

Детали

В МИД Казахстана указали, что "казахстанская сторона высказала позицию о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства". "Такие действия не должны причинять вреда дружеским отношениям между государствами", - указали в МИД страны.

Дополнение

21 августа в сети распространили отрывок из интервью Петра Врублевского, действующего посла Украины в Казахстане, казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову. Врублевский высказался в отношении россиян в ответ на просьбу о комментарии по поводу войны в Украине. Видео вызвало реакцию в российских пабликах в соцсетях. Пророссийские организации в Казахстане даже потребовали объявить посла персоной нон-грата.

При этом на YouTube-канале Кузаирова в интервью с послом этих слов нет.