МЗС Ізраїлю: щонайменше 10 країн готові перенести посольство до Єрусалиму
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Після рішення Гватемали Ізраїль сподівається, що інші країни також перенесуть свої посольства до Єрусалиму. Держава контактувала з “щонайменше десятьма країнами” щодо початку процедури. Про це заявила заступник міністра закордонних справ Ізраїлю Ципі Хотовели, передає УНН.
“Інші країни визнають Єрусалим і оголосять про переведення своїх посольств. Друга країна зробила це і я повторюю: будуть інші, це лише початок і це важливо” — заявив раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, коментуючи рішення Гватемали про переведення посольства до Єрусалима.
У свою чергу заступник міністра закордонних справ Ізраїлю Ципі Хотовели заявила, що Ізраїль контактував стосовно процедури “щонайменше з десятьма країнами, зокрема з європейськими”, не уточнюючи, з якими саме.
Нагадаємо, 24 грудня Президент Гватемали Джиммі Моралес висловив намір перенести посольство Гватемали в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму.
Як повідомляв УНН, 6 грудня Президент Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та доручив уряду США почати підготовку до переносу туди посольство США, яке раніше було розташоване в Тель-Авіві.