МЗС Ірану назвав "прорахунком" рішення США скликати РБ ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Іранський міністр закордонних справ Джавад Заріф заявив, що США “прорахувалися” в своєму рішенні скликати засідання Ради безпеки ООН через придушення в Ісламській Республіці антиурядових протестів і привітав намір інших країн дотримуватися зобов’язань щодо “іранської ядерної угоди”, передає УНН з посиланням на мікроблог очільника іранського МЗС Заріфа у Twitter.
“Рада безпеки ООН відкинула неприкриту спробу США використовувати свій мандат у своїх інтересах. Більшість підкреслило необхідність повного дотримання „Спільного всеосяжного плану дій“ (ядерної угоди — Ред.), і відмови від втручання у внутрішні справи інших країн. Черговий прорахунок у зовнішній політиці адміністрації Трампа”, — йдеться у заяві Заріфа.
Рада безпеки ООН у п’ятницю за ініціативою США провела засідання щодо Ірану. Постпред США при ООН Ніккі Хейлі напередодні зустрічі Ради Безпеки в зв’язку з протестами в Ірані заявила про небезпеку розвитку в країні сирійського сценарію і закликала не допустити цього. Те, що відбувається в Ірані, за словами Хейлі, зачіпає фундаментальне питання прав людини, а також питання міжнародного миру і безпеки.
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Постпред Росії при ООН Василь Небензя закликав на засіданні РБ країни світу дати Ірану можливість самому розібратися в своїх проблемах і назвав рішення США скликати засідання “зловживанням” майданчиком Радбезу.
Як раніше повідомляло УНН, великих у містах Ірану, серед яких Тегеран, Мешхед, Ісфахан і Решт, з 28 грудня проходять масові акції соціального антиурядового протесту. Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що протести викликані внутрішніми проблемами в країні, а також підбурюванням з боку інших країн. Державне телебачення Ірану повідомило про щонайменше 20 загиблих осіб, близько 450 людей були затримані під час антиурядових протестів в ніч на 2 січня.