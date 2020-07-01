МЗС ініціювало установче засідання платформи зі звільнення політв’язнів з РФ: про що говорили
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Міністерство закордонних справ України зосереджується на координації зовнішньополітичних дій, які сприятимуть посиленню міжнародного тиску з метою звільнення незаконно утримуваних Росією осіб. Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.
Так, 1 липня під головуванням Першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової у форматі відеоконференції відбулося установче засідання Платформи міжнародної дії зі звільнення Росією українських політв’язнів.
Повідомляється, що основним завданням ініційованого МЗС формату буде координація міжнародної адвокаційної діяльності усіх причетних акторів — органів державної влади, громадянського суспільства та родичів політв’язнів.
“Ми зосереджуємось на координації зовнішньополітичних дій, які сприятимуть посиленню міжнародного тиску з метою звільнення незаконно утримуваних Росією осіб та захисту їхніх прав в ув’язненні”, — зазначила Джапарова.
Також під час засідання учасники обговорили актуальний стан справ у питанні незаконно утримуваних РФ осіб та захисту їхніх прав в ув’язненні, а також окреслили завдання на найближчу перспективу.
“У рамках міжнародних подій та заходів до кінця 2020 року планується висвітлення фактів порушень прав людини з боку РФ та застосування репресивних практик до громадян України на тимчасово окупованих територіях України”, — зазначається в повідомленні.
Зазначається, що участь у засіданні також взяли представники Мінреінтеграції, Офісу Президента України, Постійного представництва Президента України в АР Крим, Уповноваженого ВРУ з прав людини, Меджлісу кримськотатарського народу, неурядових громадських правозахисних організацій, а також родичів незаконно утримуваних осіб.
Нагадаємо, в Офісі Президента заявили, що Україні потрібен закон про соціальний і правовий захист полонених і політв’язнів РФ.