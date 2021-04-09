МЗС і Міноборони провели іноземним послам брифінг щодо ескалації на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар і заступник міністра оборони України Анатолій Петренко провели для голів іноземних дипломатичних місій в Україні брифінг з приводу ескалації на Донбасі, концентрації російських військ на кордонах України і в окупованому Криму. Про це заступник голови МЗС написав у Twitter, передає УНН.
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"Разом із заступником голови Міноборони Анатолієм Петренком провели онлайн-брифінг для глав іноземних дипмісій в Україні щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту, концентрації військ РФ на кордонах України та ТОТ АРК", - повідомив Боднар.
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При цьому він зазначив, що на зустрічі "вчергове наголосили на відданості України політично-дипломатичному врегулюванню конфлікту з РФ". "Водночас, Україна рішуче боронитиме суверенітет та територіальну цілісність у разі російського наступу", - додав заступник голови МЗС.
При цьому Боднар не уточнив, з послами яких саме країн була онлайн-зустріч.
Контекст
Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України нещодавно сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що у сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.
За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.
Варто зазначити, цього тижня відбулося засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню. Однак, спільної заяви не ухвалили.
1/2 Разом із заступником @DefenceU А.Петренком провели онлайн-брифінг для глав іноземних дипмісій в Україні щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту, концентрації військ РФ на кордонах України та ТОТ #АРК pic.twitter.com/W1qZcLshKv— Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) April 9, 2021