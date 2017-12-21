МЗС Франції вважає передчасними розмови про зміну формату СЦКК - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Обговорювати зміни у форматі Спільного центру контролю і координації припинення вогню в Донбасі є передчасним. Про це з посиланням на коментар французького зовнішньополітичного відомства щодо пропозиції Президента України Петра Порошенка про введення представників ФРН і Франції до складу СЦКК повідомляє РИА Новости, передає УНН.
"Франція шкодує про виведення російських представників з СЦКК і вчора запропонувала Росії переглянути це рішення. Розглядати питання про зміну цього спільного механізму, який покликаний забезпечувати спільну роботу російських і українських військовослужбовців для закріплення перемир'я і підтримки спеціальної спостережної місії ОБСЄ в Україні передчасно", - заявили в МЗС Франції.
У повідомленні представника МЗС також сказано, що "Франція і Німеччина рішуче налаштовані продовжувати зусилля в нормандському форматі для мирного врегулювання конфлікту".
"Ми вітаємо рішення тристоронньої контактної групи про відновлення перемир'я в зв'язку з Різдвом і закликаємо всі сторони найжорстокішим чином дотримуватись цього рішення", - зазначили в МЗС Франції.
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Раніше у МЗС Франції заявили, що шкодують про вихід 19 грудня російських представників зі СЦКК. "Це рішення ще більше підриває довіру між російською та українською сторонами в конфлікті на Донбасі", - зазначили в МЗС країни.
У французькому міністерстві назвали СЦКК важливим механізмом зменшення напруженості та реалізації мінських угод. "Тому Франція стурбована наслідками, які можуть виникнути внаслідок цього виходу, як для забезпечення безпеки персоналу ОБСЄ,.. так і для цивільних осіб, вразливіших у зимовий час. Ми закликаємо російську владу переглянути це рішення і сподіваємося, що доступ до української території для представників Росії в Спільному центрі буде гарантований українськими органами влади відповідно до закону", - сказано в заяві.
Нагадаємо, Петро Порошенко під час зустрічі із представниками ініціативної групи “Перше грудня” та іншими авторитетними представниками української інтелігенції заявив, що виступає за посилення складу СЦКК на Донбасі представниками Німеччини та Франції.
Як повідомляв УНН, Росія відкликала своїх представників із СЦКК 19 грудня.