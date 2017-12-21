МЗС Франції вважає передчасними розмови про зміну формату СЦКК - ЗМІ

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Обговорювати зміни у форматі Спільного центру контролю і координації припинення вогню в Донбасі є передчасним. Про це з посиланням на коментар французького зовнішньополітичного відомства щодо пропозиції Президента України Петра Порошенка про введення представників ФРН і Франції до складу СЦКК повідомляє РИА Новости, передає УНН.