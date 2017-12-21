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МИД Франции считает преждевременными разговоры об изменении формата СЦКК - СМИ

Киев • УНН

 • 10467 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Обсуждать изменения в формате Совместного центра контроля и координации прекращения огня на Донбассе преждевременно. Об этом со ссылкой на комментарий французского внешнеполитического ведомства по предложению Президента Украины Петра Порошенко о введении представителей ФРГ и Франции в состав СЦКК сообщает РИА Новости, передает УНН.

МИД Франции считает преждевременными разговоры об изменении формата СЦКК - СМИ

"Франция сожалеет о выводе российских представителей СЦКК и вчера предложила России пересмотреть это решение. Рассматривать вопрос об изменении этого общего механизма, который призван обеспечивать совместную работу российских и украинских военнослужащих для закрепления перемирия и поддержки специальной наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине преждевременно", - заявили в МИД Франции.

В сообщении представителя МИД также сказано, что "Франция и Германия решительно настроены продолжать усилия в нормандском формате для мирного урегулирования конфликта".

"Мы приветствуем решение трехсторонней контактной группы о восстановлении перемирия в связи с Рождеством и призываем все стороны жесточайшим образом соблюдать это решение", - отметили в МИД Франции.

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Ранее в МИД Франции заявили, что сожалеют о выходе 19 декабря российских представителей из СЦКК. "Это решение еще больше подрывает доверие между российской и украинской сторонами в конфликте на Донбассе", - отметили в МИД страны.

Во французском министерстве назвали СЦКК важным механизмом уменьшения напряженности и реализации минских соглашений. "Поэтому Франция обеспокоена последствиями, которые могут возникнуть в результате этого выхода, как для обеспечения безопасности персонала ОБСЕ,.. так и для гражданских лиц, особенно уязвимых в зимнее время. Мы призываем российские власти пересмотреть это решение и надеемся, что доступ к украинской территории для представителей России в Совместном центре будет гарантирован украинскими органами власти в соответствии с законом", - сказано в заявлении.

Напомним, Петр Порошенко во время встречи с представителями инициативной группы "Первое декабря" и другими авторитетными представителями украинской интеллигенции заявил, что выступает за усиление состава СЦКК на Донбассе представителями Германии и Франции.

Как сообщал УНН, Россия отозвала своих представителей из СЦКК 19 декабря.

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