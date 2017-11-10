МВС запропонувало зменшити максимальну швидкість в населеному пункті до 50 км/год

"Ми пропонуємо обмежити швидкість з 60 до 50 кілометрів. У США максимальна швидкість в населених пунктах становить 50 кілометрів. Ми вважаємо, що це дозволить зменшити аварійність на дорогах", - зазначив міністр.

За його словами, міністерство також пропонує запровадити фото та відеофіксацію порушень дорожнього руху та збільшити термін накладання адмінстягнень з 3 місяців до 1 року з моменту виявлення правопорушень.

Нагадаємо, минулого року на українських дорогах загинуло 4003 особи та постраждало понад 31 600 осіб.