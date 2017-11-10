МВС запропонувало зменшити максимальну швидкість в населеному пункті до 50 км/год
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Міністерство внутрішніх справ пропонує зменшити максимальну швидкість в населеному пункті з 60 до 50 кілометрів на годину. Про це під час засідання уряду заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.
"Ми пропонуємо обмежити швидкість з 60 до 50 кілометрів. У США максимальна швидкість в населених пунктах становить 50 кілометрів. Ми вважаємо, що це дозволить зменшити аварійність на дорогах", - зазначив міністр.
За його словами, міністерство також пропонує запровадити фото та відеофіксацію порушень дорожнього руху та збільшити термін накладання адмінстягнень з 3 місяців до 1 року з моменту виявлення правопорушень.
Нагадаємо, минулого року на українських дорогах загинуло 4003 особи та постраждало понад 31 600 осіб.