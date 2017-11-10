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МВД предложило уменьшить максимальную скорость в населенном пункте до 50 км/ч

МВД предложило уменьшить максимальную скорость в населенном пункте до 50 км/ч

Киев  •  УНН

 • 13556 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Министерство внутренних дел предлагает уменьшить максимальную скорость в населенном пункте с 60 до 50 километров в час. Об этом во время заседания правительства заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.

“Мы предлагаем ограничить скорость с 60 до 50 километров. В США максимальная скорость в населенных пунктах составляет 50 километров. Мы считаем, что это позволит уменьшить аварийность на дорогах”, — отметил министр.

По его словам, министерство предлагает ввести фото- и видеофиксацию нарушений ПДД и увеличить срок наложения админвзысканий с 3 месяцев до 1 года с момента выявления правонарушений.

Напомним, в прошлом году на украинских дорогах погибло 4003 человека и пострадало более 31 600 человек.

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