МВД предложило уменьшить максимальную скорость в населенном пункте до 50 км/ч
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Министерство внутренних дел предлагает уменьшить максимальную скорость в населенном пункте с 60 до 50 километров в час. Об этом во время заседания правительства заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.
“Мы предлагаем ограничить скорость с 60 до 50 километров. В США максимальная скорость в населенных пунктах составляет 50 километров. Мы считаем, что это позволит уменьшить аварийность на дорогах”, — отметил министр.
По его словам, министерство предлагает ввести фото- и видеофиксацию нарушений ПДД и увеличить срок наложения админвзысканий с 3 месяцев до 1 года с момента выявления правонарушений.
Напомним, в прошлом году на украинских дорогах погибло 4003 человека и пострадало более 31 600 человек.