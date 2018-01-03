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МВС: нова система штрафів за порушення ПДР ще не почала діяти

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Нова система штрафів за порушення правил дорожнього руху поки ще не почала діяти. Про це повідомляє департамент комунікації МВС України, передає УНН.

МВС: нова система штрафів за порушення ПДР ще не почала діяти

"Звертаємо вашу увагу на те, що зміна розміру штрафів неможлива без внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення Верховною Радою України. Отже, нова система штрафів ще не почала діяти", - сказано у повідомленні.

При цьому, як зазначили в МВС, з 1 січня почало діяти обмеження швидкості руху в населених пунктах до 50 км/г. А також запрацював з початку року новий порядок видачі посвідчення водія.

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Нагадаємо, МВС пропонує установити штраф 3400 гривень (зараз штраф за це правопорушення 510 гривень) за перевищення максимально дозволеної швидкості руху більше, ніж на 50 км/год. За залишення місця ДТП пропонується встановити штраф 3400 гривень та передбачити можливість позбавлення права керування транспортним засобом на строк до шести місяців. У 20 разів пропонується збільшити розмір штрафу за управління транспортом без права керування – він становитиме 10 200 гривень, а за повторне порушення – 40 800 гривень. Особи, позбавлені права керування, порушивши закон, сплачуватимуть штраф у розмірі 20 400 гривень, а за повторне вчинення цього порушення протягом року – 40 800 гривень.

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