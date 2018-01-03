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МВД: новая система штрафов за нарушение ПДД еще не начала действовать

Киев • УНН

 • 30026 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Новая система штрафов за нарушение правил дорожного движения пока еще не начала действовать. Об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины, передает УНН.

МВД: новая система штрафов за нарушение ПДД еще не начала действовать

“Обращаем ваше внимание на то, что изменение размера штрафов невозможно без внесения соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях Верховной Радой Украины. Следовательно, новая система штрафов еще не начала действовать”, — сказано в сообщении.

При этом, как отметили в МВД, с 1 января начало действовать ограничение скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч. А также заработал с начала года новый порядок выдачи удостоверения водителя.

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Напомним, МВД предлагает установить штраф 3400 гривен (сейчас штраф за это правонарушение 510 гривен) за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч. За оставление места ДТП предлагается установить штраф 3400 гривен и предусмотреть возможность лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев. В 20 раз предлагается увеличить размер штрафа за управление транспортом без права управления — он составит 10 200 гривен, а за повторное нарушение — 40 800 гривен. Лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 400 гривен, а за повторное совершение этого нарушения в течение года — 40 800 гривен.

Украинские Национальные Новости

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