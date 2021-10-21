МВС Білорусі визнало "екстремістським" черговий Telegram-канал

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“Міністерством внутрішніх справ прийнято рішення про визнання групи громадян, які здійснюють екстремістську діяльність за допомогою Telegram-каналу „Кібер-партизани“ і Telegram-чату „Кібер-зливи“, екстремістським формуванням і заборону його діяльності”, — повідомила у четвер пресслужба відомства.

“Кібер-партизанами” називає себе анонімна група фахівців IT, які покладають на себе відповідальність за злами бази даних ряду державних установ, в тому числі, підрозділів МВС.

Раніше в перелік організацій, формувань, індивідуальних підприємців, причетних до екстремістської діяльності, були включені інтернет-ресурси формувань “Робочий Рух/Розширений круглий стіл”, “dze.chat”, “Буслов ляцяць” і “Буслов ляцяць Chat”, “Дружини народної самооборони — ДНС ”

У МВС раніше заявили, що дії організаторів, творців, керівників, а також інших учасників цих формувань, визнаних в країні “екстремістськими”, незалежно від їхнього громадянства, утворюють склад кримінального злочину. Максимальна відповідальність за даний злочин передбачає сім років позбавлення волі.