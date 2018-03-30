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МВФ вимагає від України узгодити ціни на газ з ринковими

МВФ вимагає від України узгодити ціни на газ з ринковими

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Міжнародний валютний фонд у п'ятницю заявив, що Україна повинна виконувати обіцянки щодо узгодження цін на газ з ринковою у рамках програми кредитування в розмірі 17,5 млрд доларів. Про це у МВФ повідомили виданню Reuters, передає УНН.

У 2016 році Україна погодилася зрегулювати ціни на газ на рівні зовнішніх ринкових ставок, однак невиконання урядом рішень призвело до замороження надання додаткових кредитів від МВФ після двох останніх траншів у квітні минулого року.

В Україні поступово закривається вікно для проведення реформ, підтримуваних МВФ, на тлі президентських і парламентських виборів, які відбудуться в країні не пізніше 2019 року. Поточна програма МВФ також закінчується в березні наступного року.

Наразі Кабінет міністрів визначив цінову політику ще на два місяці в офіційній резолюції, опублікованій в п'ятницю.

"Ми вважаємо, що важливо, щоб ціни на газ, включаючи тарифи для домашніх господарств, визначалися ринком відповідно до реформ, які були реалізовані в 2016 році, і які були одним з основних досягнень процесу реформ в Україні в останні роки", - заявив в коментарі Reuters представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

Він не коментував, як рішення уряду вплинуло на прогноз щодо наступного траншу кредиту, проте Фонд раніше дав зрозуміти, що регулювання цін на газ є ключовою вимогою для подальшого фінансування.

Як повідомляв УНН, головними умовами для завершення чергового перегляду програми співпраці Міжнародного валютного фонду для України і виділення чергового траншу залишається ухвалення закону про Антикорупційний суд і виконання обіцянок щодо узгодження цін на газ з ринковою.

Українські Національні Новини

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