МВФ вимагає від України узгодити ціни на газ з ринковими
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Міжнародний валютний фонд у п'ятницю заявив, що Україна повинна виконувати обіцянки щодо узгодження цін на газ з ринковою у рамках програми кредитування в розмірі 17,5 млрд доларів. Про це у МВФ повідомили виданню Reuters, передає УНН.
У 2016 році Україна погодилася зрегулювати ціни на газ на рівні зовнішніх ринкових ставок, однак невиконання урядом рішень призвело до замороження надання додаткових кредитів від МВФ після двох останніх траншів у квітні минулого року.
В Україні поступово закривається вікно для проведення реформ, підтримуваних МВФ, на тлі президентських і парламентських виборів, які відбудуться в країні не пізніше 2019 року. Поточна програма МВФ також закінчується в березні наступного року.
Наразі Кабінет міністрів визначив цінову політику ще на два місяці в офіційній резолюції, опублікованій в п'ятницю.
"Ми вважаємо, що важливо, щоб ціни на газ, включаючи тарифи для домашніх господарств, визначалися ринком відповідно до реформ, які були реалізовані в 2016 році, і які були одним з основних досягнень процесу реформ в Україні в останні роки", - заявив в коментарі Reuters представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.
Він не коментував, як рішення уряду вплинуло на прогноз щодо наступного траншу кредиту, проте Фонд раніше дав зрозуміти, що регулювання цін на газ є ключовою вимогою для подальшого фінансування.
Як повідомляв УНН, головними умовами для завершення чергового перегляду програми співпраці Міжнародного валютного фонду для України і виділення чергового траншу залишається ухвалення закону про Антикорупційний суд і виконання обіцянок щодо узгодження цін на газ з ринковою.