МВФ вимагає від України почати монетизацію субсидій скоріше
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Міжнародний валютний фонд у Меморандумі про економічну і фінансову політику, схваленому Радою директорів МВФ 18 грудня, вказав кроки, які необхідно виконати Україні у сфері енергетики, передає УНН з посиланням на документ.
Зокрема, МВФ очікує від України підвищення тарифів на газ та опалення відповідно до раніше оголошеного графіка.
Крім того, у Валютному Фонді вимагають, щоб пілотний проект з монетизації субсидій стартував у березні 2019 року.
У МВФ підкреслили важливість процесу анбандлінгу НАК "Нафтогаз України", а також збільшення видобування газу.
Як повідомляв УНН, Меморандум про економічну і фінансову політику, схвалений Радою директорів МВФ 18 грудня 2018 року, містить виклад політики та стратегії, яких планує дотримуватись Україна протягом дії програми у 2018-2020 роках, а також конкретні кроки, необхідні для успішного проходження переглядів та отримання наступних траншів.