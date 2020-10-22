МВФ пояснив покращений прогноз щодо економіки України і попередив про ризики

"Це (перегляд прогнозу в бік поліпшення - ред.) відображає кращий результат у другому кварталі. Ми побачили, що роздрібна торгівля і споживання відновлюються швидше, ніж ми очікували, і тому ми поліпшили наш прогноз у порівнянні з червневими прогнозами. Але ми також повинні пам'ятати, що ризики погіршення ситуації залишаються виключно високими. Нам потрібно побачити, як буде розвиватися друга хвиля (пандемії - ред.), який вплив вона матиме на економіку і корпоративні баланси. Це те, що ми уважно відстежуємо разом з урядом України ", - зазначив Каммер.

Також він нагадав, що МВФ почав програму Standby на 5 мільярдів доларів з Україною в червні. З його слів, вона підтримує макроекономічну стабільність, а також реагування на коронакризу та низку реформ, які необхідно провести протягом 18-місячного періоду дії програми.

"Ми дуже тісно працювали з урядом протягом останніх кількох місяців, як в плані реалізації реформ, так і щодо їхніх зобов'язань за меморандумом і досягнення цілей, які ми встановили в програмі. Ми тісно співпрацюємо з ними в плані імплементації та виконання цих зобов'язань, і ця співпраця буде продовжуватися", - сказав він, коментуючи очікування українського уряду наступного траншу за новою програмою ще до кінця року.

Нагадаємо, у жовтні МВФ покращив прогноз щодо падіння ВВП України у 2020 році - з 8,2% до 7,2%.