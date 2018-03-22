МВФ не зарахував Україну до бідних країн, що розвиваються
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Міжнародний валютний фонд не включив Україну до переліку країн, що розвиваються, з низьким доходом. Про це сказано у дослідженні МВФ щодо макроекономічної ситуації в країнах з низьким доходом, які розвиваються, передає УНН.
“Україна стала країною, яку 2014 року не включено до переліку країн, що розвиваються, з низьким доходом, при тому, що рівень доходу на душу населення є нижчим порогового рівня для включення до переліку на 14%. Однак, Україну до цього переліку не включили тому, що падіння доходів населення обумовлено військовим конфліктом”, — йдеться у тексті дослідження.
При цьому зараз МВФ знову не включив Україну до групи країн із низьким доходом, оскільки структура її економіки є типовою для країн з ринковою економікою.
"Рівень бідності в Україні, структура зайнятості, тривалість життя і рівень освіти є типовими для EME (emerging market economies, країни з ринковою економікою), — зазначили у фонді.
Нагадаємо, частина країн ЄС і близьких союзників України підготували неофіційний документ, в якому йдеться, що уряд країни неповністю дотримується критеріїв ЄС і МВФ.