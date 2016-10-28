МВФ назвав можливим отримання Україною чергового траншу цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Міжнародний валютний фонд вважає можливим те, що Україна зможе отримати черговий транш коштів за програмою співпраці цього року. Про це під час брифінгу заявив директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс, передає УНН.
“Я думаю, що це можливо. Знову ж таки, це залежить від прогресу в рамках обговорень (з місією МВФ — ред.), які пройдуть на початку листопада”, — повідомив Дж.Райс, відповідаючи на запитання, чи є можливість того, що Україна зможе отримати черговий транш коштів цього року.
Нагадаємо, МВФ підтвердив візит місії до України на початку листопада.
Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення 17,5 млрд дол. Україні за чотирирічною програмою Механізм розширеного фінансування (EFF) 11 березня 2015 року.
Програма EFF замінила собою програму Фонду Stand-By, що була надана Україні 30 квітня 2014 року.