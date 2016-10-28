МВФ назвал возможным получение Украиной очередного транша в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Международный валютный фонд считает возможным то, что Украина сможет получить очередной транш средств по программе сотрудничества в этом году. Об этом во время брифинга заявил директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс, передает УНН.
"Я думаю, что это возможно. Опять же, это зависит от прогресса в рамках обсуждений (с миссией МВФ - ред.), которые пройдут в начале ноября", - сообщил Дж.Райс, отвечая на вопрос, есть ли возможность того, что Украина сможет получить очередной транш средств в этом году.
Напомним, МВФ подтвердил визит миссии в Украину в начале ноября.
Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение 17,5 млрд долл. Украине по четырехлетней программе Механизма расширенного финансирования (EFF) 11 марта 2015 г.
Программа EFF заменила собой программу Фонда Stand-By, предоставленную Украине 30 апреля 2014 г.