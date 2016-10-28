МВФ назвал возможным получение Украиной очередного транша в этом году

"Я думаю, что это возможно. Опять же, это зависит от прогресса в рамках обсуждений (с миссией МВФ - ред.), которые пройдут в начале ноября", - сообщил Дж.Райс, отвечая на вопрос, есть ли возможность того, что Украина сможет получить очередной транш средств в этом году.

Напомним, МВФ подтвердил визит миссии в Украину в начале ноября.

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение 17,5 млрд долл. Украине по четырехлетней программе Механизма расширенного финансирования (EFF) 11 марта 2015 г.

Программа EFF заменила собой программу Фонда Stand-By, предоставленную Украине 30 апреля 2014 г.