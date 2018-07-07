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Музей на Поштовій: у Мінкульті нагадали, хто має опікуватися пам'ятками історичної спадщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Відповідно до норм чинного законодавста, на органи місцевого самоврядування покладено обов'язки опікуватися збереженням пам'яток культурно-історичної спадщини. Про це йдеться у коментарі Міністерства культури України на заяву заступника голови КМДА Олексія Резнікова в інтерв'ю одному із видань, що відповідно до законодавства створення музею на Поштовій площі в Києві перебуває у компетенції Міністерства культури, передає УНН.

“Міністерству культури видається, як мінімум, дивною подібна позиція київської влади, оскільки Міністерство давно підтримує музеєфікацію знахідок на Поштовій площі, а також присвоєння йому статусу національної пам’ятки. Тобто підвищення статусу з пам’ятки місцевого значення в пам’ятку національного значення”, — таку думку висловила заступниця Міністра культури Тамара Мазур.

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За її словами, твердження щодо автоматичного настання відповідальності Мінкультури за виявлені в результаті будь-яких досліджень археологічні об’єкти та пов’язані з ними рухомі предмети, не відповідає актуальному правовому полю та є результатом навмисного перекручування фактичного стану справ, вільного — і невірного — тлумачення норм законодавства, або недостатньою з ними обізнаністю, що так само не вибачає речника.

У Мінкульті зауважили, що, згідно з нормами частини першої статті 6 Закону, погодження відповідних програм проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони, надання дозволів на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їхніх територіях та в зонах охорони, видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам’яток місцевого значення, припинення робіт на пам’ятках, їхніх територіях та в зонах охорони, належить до повноважень органу охорони культурної спадщини Київської державної адміністрації.

Нагадаємо, у Києві на Поштовій хочуть створити публічний простір, а артефакти - законсервувати.

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