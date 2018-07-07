Музей на Почтовой: в Минкульте напомнили, кто должен заниматься памятниками исторического наследия

"Министерству культуры представляется, как минимум, странной подобная позиция киевской власти, поскольку Министерство давно поддерживает музеефикацию находок на Почтовой площади, а также присвоение ему статуса национального памятника. То есть повышение статуса с памятника местного значения на памятник национального значения", - такое мнение высказала заместитель министра культуры Тамара Мазур.

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По ее словам, утверждение относительно автоматического наступления ответственности Минкультуры за выявленные в результате каких-либо исследований археологических объектов и связанных с ними подвижных предметов, не соответствует актуальному правовому полю и является результатом преднамеренного искажения фактического положения дел, свободного - и неверного - толкования норм законодательства, или недостаточной с ними осведомленностью, что так же не прощает спикера.

В Минкульте отметили, что, согласно нормам части первой статьи 6 Закона, согласование соответствующих программ проектов градостроительных, архитектурных и ландшафтных преобразований, мелиоративных, дорожных, земляных работ, реализация которых может отразиться на состоянии памяток местного значения, их территорий и зон охраны, предоставление разрешений на проведение работ на памятниках местного значения (кроме памятников археологии), их территориях и в зонах охраны, издание распоряжений и предписаний по охране памятников местного значения, прекращении работ на памятниках, их территориях и в зонах охраны, относится к полномочиям органа охраны культурного наследия Киевской госадминистрации.

Напомним, в Киеве на Почтовой хотят создать публичное пространство, а артефакты - законсервировать.