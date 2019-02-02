Мурзін оголосив заявку збірної України на вирішальні матчі за вихід до ЧС-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Стала відома розширена заявка чоловічої національної збірної України на два заключні матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2019, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Тренерський штаб української збірної визначився з заявкою на вирішальні поєдинки відбору на світову першість, в яких нашу команду влаштує тільки переможний результат. До числа викликаних потрапили 15 гравців:
Захисники:
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- Ігор Бояркін (“Черкаські Мавпи”, Україна),
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- Олександр Мішула (“Дніпро”, Україна),
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- Денис Лукашов (“Єнісей”, Росія),
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- Іссуф Санон (“Олімпія”, Словенія),
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- Олександр Липовий (“Промітеас”, Греція),
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- Богдан Близнюк (“Бней Гарцлія”, Ізраїль).
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Форварди:
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- Іван Ткаченко (“Черкаські Мавпи”, Україна),
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- Олександр Беліков (“Одеса”, Україна),
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- Павло Крутоус (“Київ-Баскет”, Україна),
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- Максим Пустозвонов (“Одеса”, Україна),
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- В’ячеслав Бобров (“Гіпускоа”, Іспанія),
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- Сергій Павлов (“Хімік”, Україна),
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- Володимир Герун (“Бреоган”, Іспанія).
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Центрові:
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- В’ячеслав Кравцов (“Фуенлабрада”, Іспанія),
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- Артем Пустовий (“Барселона”, Іспанія).
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Варто відзначити, що в списку не знайшлося місцю Сергію Гладирю з французького “Монако”, Юджину Джетеру з чемпіонату Китаю, а також представникам НБА (Олексій Лень, Святослав Михайлюк), які не зможуть фізично приїхати на поєдинки збірної.
Додамо, команда Євгена Мурзіна 22 лютого в київському “Палаці спорту” протистоятиме збірній Чорногорії, а 25 лютого на виїзді в Любляні зіграє проти Словенії.