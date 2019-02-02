Мурзін оголосив заявку збірної України на вирішальні матчі за вихід до ЧС-2020

Тренерський штаб української збірної визначився з заявкою на вирішальні поєдинки відбору на світову першість, в яких нашу команду влаштує тільки переможний результат. До числа викликаних потрапили 15 гравців:

Захисники:



Ігор Бояркін (“Черкаські Мавпи”, Україна),



Олександр Мішула (“Дніпро”, Україна),



Денис Лукашов (“Єнісей”, Росія),



Іссуф Санон (“Олімпія”, Словенія),



Олександр Липовий (“Промітеас”, Греція),



Богдан Близнюк (“Бней Гарцлія”, Ізраїль).



Форварди:



Іван Ткаченко (“Черкаські Мавпи”, Україна),



Олександр Беліков (“Одеса”, Україна),



Павло Крутоус (“Київ-Баскет”, Україна),



Максим Пустозвонов (“Одеса”, Україна),



В’ячеслав Бобров (“Гіпускоа”, Іспанія),



Сергій Павлов (“Хімік”, Україна),



Володимир Герун (“Бреоган”, Іспанія).



Центрові:



В’ячеслав Кравцов (“Фуенлабрада”, Іспанія),



Артем Пустовий (“Барселона”, Іспанія).



Варто відзначити, що в списку не знайшлося місцю Сергію Гладирю з французького “Монако”, Юджину Джетеру з чемпіонату Китаю, а також представникам НБА (Олексій Лень, Святослав Михайлюк), які не зможуть фізично приїхати на поєдинки збірної.

Додамо, команда Євгена Мурзіна 22 лютого в київському “Палаці спорту” протистоятиме збірній Чорногорії, а 25 лютого на виїзді в Любляні зіграє проти Словенії.