Мурзин объявил заявку сборной Украины на решающие матчи за выход на ЧМ-2020

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КИЕВ. 2 февраля. УНН. Стала известна расширена заявка мужской национальной сборной Украины на два заключительных матча квалификации к чемпионату мира-2019, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Тренерский штаб украинской сборной определился с заявкой на решающие поединки отбора на мировое первенство, в которых нашу команду устроит только победный результат. К числу вызванных попали 15 игроков:

защитники:

  • Игорь Бояркин (“Черкасские Мавпы”, Украина),
  • Александр Мишула (“Днепр”, Украина),
  • Денис Лукашов (“Енисей”, Россия),
  • Иссуфу Санон (“Олимпия”, Словения),
  • Александр Липовый (“Промитеас”, Греция),
  • Богдан Близнюк (“Бней Гарцлия”, Израиль).

нападающие:

  • Иван Ткаченко (“Черкасские Мавпы”, Украина),
  • Александр Беликов (“Одесса”, Украина),
  • Павел Крутоус (“Киев-Баскет”, Украина),
  • Максим Пустозвонов (“Одесса”, Украина),
  • Вячеслав Бобров (“Гипускоа”, Испания),
  • Сергей Павлов (“Химик”, Украина),
  • Владимир Герун (“Бреоган”, Испания).

центру:

  • Вячеслав Кравцов (“Фуэнлабрада”, Испания),
  • Артем Пустовой (“Барселона”, Испания).

Стоит отметить, что в списке не нашлось месту Сергей Гладырь из французского “Монако”, Юджин Джетер с чемпионата Китая, а также представителям НБА (Алексей Лень, Святослав Михайлюк), которые не смогут физически приехать на поединки сборной.

Добавим, команда Евгения Мурзина 22 февраля в киевском “Дворце спорта” будет противостоять сборной Черногории, а 25 февраля на выезде в Любляне сыграет против Словении.

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