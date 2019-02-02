Мурзин объявил заявку сборной Украины на решающие матчи за выход на ЧМ-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Стала известна расширена заявка мужской национальной сборной Украины на два заключительных матча квалификации к чемпионату мира-2019, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Тренерский штаб украинской сборной определился с заявкой на решающие поединки отбора на мировое первенство, в которых нашу команду устроит только победный результат. К числу вызванных попали 15 игроков:
защитники:
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- Игорь Бояркин (“Черкасские Мавпы”, Украина),
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- Александр Мишула (“Днепр”, Украина),
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- Денис Лукашов (“Енисей”, Россия),
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- Иссуфу Санон (“Олимпия”, Словения),
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- Александр Липовый (“Промитеас”, Греция),
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- Богдан Близнюк (“Бней Гарцлия”, Израиль).
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нападающие:
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- Иван Ткаченко (“Черкасские Мавпы”, Украина),
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- Александр Беликов (“Одесса”, Украина),
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- Павел Крутоус (“Киев-Баскет”, Украина),
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- Максим Пустозвонов (“Одесса”, Украина),
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- Вячеслав Бобров (“Гипускоа”, Испания),
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- Сергей Павлов (“Химик”, Украина),
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- Владимир Герун (“Бреоган”, Испания).
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центру:
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- Вячеслав Кравцов (“Фуэнлабрада”, Испания),
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- Артем Пустовой (“Барселона”, Испания).
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Стоит отметить, что в списке не нашлось месту Сергей Гладырь из французского “Монако”, Юджин Джетер с чемпионата Китая, а также представителям НБА (Алексей Лень, Святослав Михайлюк), которые не смогут физически приехать на поединки сборной.
Добавим, команда Евгения Мурзина 22 февраля в киевском “Дворце спорта” будет противостоять сборной Черногории, а 25 февраля на выезде в Любляне сыграет против Словении.