Мугабе погодився піти у відставку - ЗМІ

Телеканал ZBC підтвердив, що Мугабе незабаром планує зробити телезвернення.

Проте, як відзначає ЗМІ, деталі угоди про відставку Мугабе на даний момент невідомі.

Як повідомляв УНН, у Зімбабве усунули Мугабе з поста голови правлячої партії.

Нагадаємо, 18 листопада в столиці Зімбабве Харара пройшли багатотисячні протести з вимогою відставки президента країни Роберта Мугабе.