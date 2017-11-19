Мугабе погодився піти у відставку - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Чинний президент Зімбабве Роберт Мугабе погодився піти у відставку. Про це повідомило джерело на його переговорах з військовими, передає УНН із посиланням на Reuters.
Телеканал ZBC підтвердив, що Мугабе незабаром планує зробити телезвернення.
Проте, як відзначає ЗМІ, деталі угоди про відставку Мугабе на даний момент невідомі.
Як повідомляв УНН, у Зімбабве усунули Мугабе з поста голови правлячої партії.
Нагадаємо, 18 листопада в столиці Зімбабве Харара пройшли багатотисячні протести з вимогою відставки президента країни Роберта Мугабе.