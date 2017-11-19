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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 16810 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 33347 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 44293 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 50089 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 45619 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 91602 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99346 просмотра

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Мугабе согласился уйти в отставку - СМИ

Мугабе согласился уйти в отставку - СМИ

Киев  •  УНН

 • 12235 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Действующий президент Зимбабве Роберт Мугабе согласился уйти в отставку. Об этом сообщил источник в его переговорах с военными, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Телеканал ZBC подтвердил, что Мугабе вскоре планирует сделать телеобращение.

Однако, как отмечает СМИ, детали соглашения об отставке Мугабе на данный момент неизвестны.

Как сообщал УНН, в Зимбабве устранили Мугабе с поста председателя правящей партии.

Напомним, 18 ноября в столице Зимбабве Хараре прошли многотысячные протесты с требованием отставки президента страны Роберта Мугабе.

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