Мугабе согласился уйти в отставку - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Действующий президент Зимбабве Роберт Мугабе согласился уйти в отставку. Об этом сообщил источник в его переговорах с военными, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Телеканал ZBC подтвердил, что Мугабе вскоре планирует сделать телеобращение.
Однако, как отмечает СМИ, детали соглашения об отставке Мугабе на данный момент неизвестны.
Как сообщал УНН, в Зимбабве устранили Мугабе с поста председателя правящей партии.
Напомним, 18 ноября в столице Зимбабве Хараре прошли многотысячные протесты с требованием отставки президента страны Роберта Мугабе.