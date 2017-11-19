Мугабе согласился уйти в отставку - СМИ

Телеканал ZBC подтвердил, что Мугабе вскоре планирует сделать телеобращение.

Однако, как отмечает СМИ, детали соглашения об отставке Мугабе на данный момент неизвестны.

Как сообщал УНН, в Зимбабве устранили Мугабе с поста председателя правящей партии.

Напомним, 18 ноября в столице Зимбабве Хараре прошли многотысячные протесты с требованием отставки президента страны Роберта Мугабе.