"Мрія" полетіла: український літак традиційно став найпопулярнішим за переглядами на трекері

Цитата

“AN225 компанії „Антонов“ вирушає в Лінц — і, як завжди, шестимоторний гігант — це найпопулярніший рейс зараз на Flightradar24”, — йдеться в повідомленні сервісу в Twitter.

Деталі

За даними сервісу, за рейсом до австрійського міста наразі стежить понад 4 тисячі користувачів.

Варто зазначити, виліт літака зі стамбульського аеропорту також потрапив на камери, фото і відео швидко набирають популярності в соцмережах.



Додамо, AN225 розпочав нову серію комерційних рейсів 1 жовтня. Компанія планувала польоти з посадкою в таких аеропортах: Алмати, Казахстан; Тіанджин, Китай; Стамбул, Туреччина; Лінц, Австрія.

The @AntonovCompany #AN225 is off to Linz—and as usual, the six-engine behemoth is the most tracked flight right now on Flightradar24.



Follow here live: https://t.co/ujyRfpKs7n pic.twitter.com/XM2SWoBTlH

— Flightradar24 (@flightradar24) October 5, 2021

Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225 İstanbul’da #antonov #an225 pic.twitter.com/ufuvQuaRTe

— Hava Haber (@havahabercom) October 5, 2021

Ve Antonov AN225 Mriya İstanbul'da#tr_spotter pic.twitter.com/TA8tqob9Qz

— TR_SPOTTERs (@tr_spotters) October 5, 2021

Довідково

“Мрія” — це найбільший і вантажопідйомний літак за всю історію світової авіації.

Перший політ літак Ан-225 здійснив 21 грудня 1988 року з заводського аеродрому в Святошино. “Мрія” створювалася для перевезення корабля багаторазового використання “Буран” і частин ракети-носія “Енергія”. Передбачалося також використовувати Ан-225 як літаючий космодром в багаторазової авіаційно-космічної транспортної системи (МАКС), в якій літак є першим ступенем, а другим ступенем — невеликий космічний “човник” з паливним баком. У будь-яку точку світу “Мрія” може доставити надважкий і надгабаритний вантаж як усередині фюзеляжу, так і на зовнішній підвісці.

22 березня 1989 року “Мрія” з вантажем 156,3 тонн піднялася в повітря і за 3 години 45 хвилин польоту встановила 110 світових рекордів за швидкістю, висоті, вантажопідйомності. 11 вересня 2001 року “Мрія” встановила 124 світових і 214 національних рекордів по вантажопідйомності, швидкості і висоті польоту.