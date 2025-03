"Мрия" полетела: украинский самолет традиционно стал самым популярным по просмотрам на трекере

Цитата

“AN225 компании „Антонов“ отправляется в Линц — и, как всегда, шестимоторный гигант — это самый популярный рейс сейчас на Flightradar24”, — говорится в сообщении сервиса в Twitter.

Детали

По данным сервиса, за рейсом в австрийский город на данный момент следит более 4 тысяч пользователей.

Стоит отметить, вылет самолета из стамбульского аэропорта также попал на камеры, фото и видео быстро набирают популярность в соцсетях.



Добавим, AN225 начал новую серию коммерческих рейсов 1 октября. Компания планировала полеты с посадкой в таких аэропортах: Алматы, Казахстан; Тианджин, Китай; Стамбул, Турция; Линц, Австрия.

The @AntonovCompany # AN225 is off to Linz-and as usual, the six-engine behemoth is the most tracked flight right now on Flightradar24 .



Follow here live: https://t.co/ujyRfpKs7n pic.twitter.com/XM2SWoBTlH

— Flightradar24 (@ flightradar24) October 5, 2021

Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225 İstanbulьda #antonov # an225 pic.twitter.com/ufuvQuaRTe

— Hava Haber (@havahabercom) October 5, 2021

Ve Antonov AN225 Mriya İstanbulьda #tr_spotter pic.twitter.com/TA8tqob9Qz

— TR_SPOTTERs (@tr_spotters) October 5, 2021

Справка

“Мрия” — это крупнейший и грузоподъемный самолет за всю историю мировой авиации.

Первый полет самолет Ан-225 совершил 21 декабря 1988 года с заводского аэродрома в Святошино. “Мрия” создавалась для перевозки корабля многоразового использования “Буран” и частей ракеты-носителя “Энергия”. Предполагалось использовать Ан-225 как летающий космодром в многократной авиационно-космической транспортной системе (МАКС), в которой самолет является первой ступенью, а второй ступенью — небольшой космический “челнок” с топливным баком. В любую точку мира “Мрия” может доставить сверхтяжелый и сверхгабаритный груз как внутри фюзеляжа, так и на внешней подвеске.

22 марта 1989 года “Мрия” с грузом 156,3 тонн поднялась в воздух и за 3 часа 45 минут полета установила 110 мировых рекордов по скорости, высоте, грузоподъемности. 11 сентября 2001 года “Мрия” установила 124 мировых и 214 национальных рекордов по грузоподъемности, скорости и высоте полета.