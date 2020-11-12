Можуть не пережити COVID-19: Голубовська порадила, до якого часу краще відкласти відвідування літніх людей

На питання, чи можна відвідувати родичів похилого віку, Голубовська відповіла:

"Я вважаю, що бажано цей процес відкласти до потепління, до весни, якщо це можливо. Онуки і діти можуть хворіти легко і безсимптомно, але можуть заразити. Через свій спосіб життя діти дуже легко "хапають" різні інфекційні захворювання. Ми всі повинні перехворіти. Ми з вами народжуємося і починаємо зустрічатися з різними збудниками. А для дідусів і бабусь це може закінчитися фатально".

Як повідомлялося, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україну чекає важкий період пандемії COVID-19, який триватиме орієнтовно до квітня.

Нагадаємо, Голубовська розповіла, як спілкуватися з "атеїстами" коронавірусної хвороби.