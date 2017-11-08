Можливий розрив дипвідносин Києва і Москви є грамотним фейком РФ - експерт

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Закон про реінтеграцію Донбасу не означатиме розрив відносин з РФ, а є грамотним інформаційним фейком російської сторони. Про це сказав політичний експерт Андрій Кислинський в ефірі "ZIK.UA", передає УНН.

"Закон (про реінтеграцію Донбасу - ред.) буде прийнятий, і, якщо казати про розрив відносин, то сам пан Вінник, наскільки мені відомо, повідомляв, що такого пункту там немає – там є пункт про доведення до відповідності до українського законодавства стосунків, якщо визнається країна-агресор, тобто нема пункту розриву. Це – грамотний інформаційний фейк, який використала на повну російська сторона – саме вона це підняла, і сьогодні ми обговорюємо те, чого не існує", - сказав він.

За словами експерта, всі міжнародні угоди та конвенції, до яких приєдналась Україна, чітко регламентують, яким є порядок розриву дипломатичних стосунків між країнами. Згідно з ними, встановлення та розрив відносин з будь-якою з країн регулюється лише Верховною Радою України, а не жодним з законопроектів.

Також, на думку А.Кислинського, закон про реінтеграцію Донбасу може стати "козирем" у руках спецпредставника США щодо України Курта Волкера під час майбутньої зустрічі з російською стороною.

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"Саме це буде козирем Волкера на наступній зустрічі, яка буде відбуватися в другій частині листопада в Белграді. Мені здається, що саме цей фейк про розрив відносин якраз зроблений для того, щоб мінімізувати позитивний ефект від прийняття цього закону, щоб він не виглядав вже таким козирем в руках у пана Волкера", - наголосив експерт.

Російська сторона, на думку А.Кислинського, намагається показати деструктивну позицію української сторони. Аргументами помічника Володимира Путіна може стати питання – "як можна мати справу з Україною, якщо вони, навпаки, замість того, щоб налагоджувати стосунки, створювати канали комунікацій – вони взагалі це тільки руйнують?".

"Зрозуміло, що цього в українському законопроекті не буде, і це буде найкращою відповіддю", - підкреслив експерт.

Він також розповів, чим на практиці загрожуватиме звичайнам громадянам України, які працюють в Росії або мають там родичів, розрив відносин з РФ.

"Безперечно, це нашкодить людям, які там працюють, так само як і введення візового режиму, про який уже говорилося, ну і власне це унеможливить контакти і ускладнить процес перетину кордону, повертаючись додому або до місця роботи, – це буде дуже комплексна проблема", - додав А.Кислинський.

Додамо, К.Волкер та помічник президента Росії Владислав Сурков обговорять врегулювання конфлікту на Донбасі 13 листопада в Белграді.

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