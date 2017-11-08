Возможный разрыв дипотношений Киева и Москвы является грамотным фейком РФ - эксперт

"Закон (о реинтеграции Донбасса - ред.) будет принят, и, если говорить о разрыве отношений, то сам господин Винник, насколько мне известно, сообщал, что такого пункта там нет - там есть пункт о доведении в соответствие с украинским законодательством отношений, если признается страна-агрессор, то есть нет пункта разрыва. Это - грамотный информационный фейк, который использовала на полную российская сторона - именно она это подняла, и сегодня мы обсуждаем то, чего не существует", - сказал он.

По словам эксперта, все международные соглашения и конвенции, к которым присоединилась Украина, четко регламентируют, каков порядок разрыва дипломатических отношений между странами. Согласно им, установка и разрыв отношений с любой из стран регулируется только Верховной Радой Украины, а не одним из законопроектов.

Также, по мнению А.Кислинского, закон о реинтеграции Донбасса может стать "козырем" в руках спецпредставителя США по Украине Курта Волкера в ходе предстоящей встречи с российской стороной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Винник заявил, что правка о разрыве дипотношений с РФ не вносилось, а является формальной предложением

"Именно это будет козырем Волкера на следующей встрече, которая будет проходить во второй половине ноября в Белграде. Мне кажется, что именно этот фейк о разрыве отношений как раз сделан для того, чтобы минимизировать положительный эффект от этого закона, чтобы он не выглядел уже таким козырем в руках у господина Волкера", - подчеркнул эксперт.

Российская сторона, по мнению А.Кислинского, пытается показать деструктивную позицию украинской стороны. Аргументами помощника Владимира Путина может стать вопрос - "как можно иметь дело с Украиной, если они, наоборот, вместо того, чтобы налаживать отношения, создавать каналы коммуникаций - они вообще это только разрушают?"

"Понятно, что этого в украинском законопроекте не будет, и это будет лучшим ответом", - подчеркнул эксперт.

Он также рассказал, чем на практике будет угрожать обычным гражданам Украины, которые работают в России или имеют там родственников, разрыв отношений с РФ.

"Безусловно, это навредит людям, которые там работают, так же как и введение визового режима, о котором уже говорилось, ну и собственно это сделает невозможным контакты и усложнит процесс пересечения границы, возвращаясь домой или к месту работы, - это будет очень комплексная проблема", - добавил А.Кислинский.

Добавим, К.Волкер и помощник президента России Владислав Сурков обсудят урегулирование конфликта на Донбассе 13 ноября в Белграде.