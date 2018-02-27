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МОЗ вимагає пояснити перебування Крисіна у дитячому відділенні Інституту серця у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликала керівництво Інституту серця у Києві пояснити, з якою причиною там на лікуванні перебуває Юрій Крисін, який є фігурантом справи про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку Супрун.

“Те, що у дитячому відділенні вроджених вад серця в Інституті серця серед дітей, які там лікуються, перебуває дорослий (!) неодноразово судимий і обвинувачуваний за організацію вбивства (!!!) чоловік Юрій Крисін — неприйнятно”, — написала Супрун.

Вона закликала директора Інституту серця Бориса Тодурова роз’яснити ситуацію.

Як раніше повідомляв УНН, Юрія Крисіна, який є фігурантом справи про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія, активісти знайшли у лікарні. Засуджений перебуває у відділенні вад серця.

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