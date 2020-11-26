МОЗ: в українських лікарнях вже зайнято близько половини "кисневих" ліжок для хворих на COVID-19

"Так, у нас дійсно виникають проблеми у деяких регіонах... Але якщо подивитися на загальну картину по країні, то у нас на сьогоднішній день вже відведено під лікування хворих на COVID-19 57 446 ліжок, з яких забезпечено киснем 27 482 ліжка і вільних 13 653 – це ті дані, які ми кожного дня збираємо з кожної лікарні…У нас є проблеми, дуже напружена ситуація у місті Києві, Черкаській області, в місті Одеса, Сумській області, але ми чітко знаємо, як ми у найближчий термін вирішимо всю цю проблематику", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні на ранок 26 листопада з початку пандемії захворіло на COVID-19 вже 677 тисяч людей, з них одужало – 317395 осіб, летальних випадків – 11717. Приріст за добу - вперше понад 15 тисяч, антирекорд для країни.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

Як раніше повідомлялося в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим приростом випадків COVID-19.