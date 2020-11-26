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Минздрав: в украинских больницах уже занято около половины "кислородных" коек для больных COVID-19

Минздрав: в украинских больницах уже занято около половины "кислородных" коек для больных COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12046 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. На сегодняшний день в украинских больницах обеспечено кислородом более 27 тысяч коек для больных COVID-19, около половины из них уже занято. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Да, у нас действительно возникают проблемы в некоторых регионах ... Но если посмотреть на общую картину по стране, то у нас на сегодняшний день уже отведены под лечения больных COVID-19 57446 коек, из которых обеспечено кислородом 27482 кровати и свободных 13653 - это те данные, которые мы каждый день собираем с каждой больницы... у нас есть проблемы, очень напряженная ситуация в городе Киеве, Черкасской области, в городе Одесса, Сумской области, но мы четко знаем, как мы в ближайшие сроки решим всю эту проблематику", - отметил он.

Напомним, в Украине на утро 26 ноября с начала пандемии заболело COVID-19 уже 677 тыс. человек, из них выздоровели - 317 395 человек, летальных случаев - 11717. Прирост за сутки - впервые более 15 тыс., антирекорд для страны.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

Как ранее сообщалось в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим приростом случаев COVID-19.

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