МОЗ: в Україні побільшало не готових до послаблення карантину областей

За даними МОЗ, показникам, окрім столиці, не відповідають Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області. Не готова також Чернівецька область, яка станом на 29 червня відповідала необхідним показникам.

“Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні”, — зазначають у МОЗ.

Нагадаємо, в Україні на 8:45 30 червня зафіксовано вже понад 44 тисячі випадків коронавірусного захворювання COVID-19, за добу — понад 700.



Як повідомляв УНН, найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зафіксована у Львівській, Закарпатській, Рівненській та Одеській областях.