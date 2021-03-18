МОЗ: регіони до кінця березня отримають нові автомобілі "швидкої"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. До кінця березня по регіонах України буде розподілено понад 400 автомобілів швидкої медичної допомоги. Про це на брифінгу у п’ятницю, 18 березня, повідомила заступниця міністра охорони здоров’я України Світлана Шаталова, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“Українські регіони відповідно до договорів, укладених ДП "Медичні закупівлі України", до кінця березня повинні отримати нові автомобілі швидкої медичної допомоги. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вчора підписав відповідний наказ про їхній розподіл. Всього планується, що вирушать до закладів охорони здоров’я 416 автомобілів швидкої допомоги”, — заявила Шаталова.
Деталі
Зі слів заступниці міністра, це — спеціалізований транспорт категорії B і C, кожна з цих категорій має передньопривідні і повнопривідні версії.
“Кількісно розподіл був затверджений з урахуванням закупівель минулого року. Також, регіони закупили певну кількість медичного транспорту самостійно. За даними системи ProZorro, це 644 одиниці. Тобто, при розподілі МОЗ врахувало об’єктивну потребу кожного регіону”, — зазначила вона.
Представниця МОЗ повідомила, що загальна сума коштів, яка була витрачена з державного бюджету на закупівлю спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги, становить 728 млн грн.
Що було раніше
За прогнозами МОЗ у жовтні 2020 року, орієнтовна кількість спеціалізованого санітарного транспорту, що пропонується для закупівлі у 2021 році: 879 одиниць (тип В — 568 одиниць, тип С — 311 одиниць) на загальну суму 1 999 630 тисяч гривень.