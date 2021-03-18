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Минздрав: регионы до конца марта получат новые автомобили "скорой"

Минздрав: регионы до конца марта получат новые автомобили "скорой"

Киев  •  УНН

 • 13475 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. До конца марта по регионам Украины будут распределены более 400 автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом на брифинге в пятницу, 18 марта, сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Украинские регионы в соответствии с договорами, заключенными ГП "Медицинские закупки Украины", до конца марта должны получить новые автомобили скорой медицинской помощи. Министр здравоохранения Максим Степанов вчера подписал соответствующий приказ об их распределении. Всего планируется, что отправятся в учреждения здравоохранения 416 автомобилей скорой помощи", - заявила Шаталова.

Детали

По словам заместителя министра, это - специализированный транспорт категории B и C, каждая из этих категорий имеет переднеприводные и полноприводные версии.

"Количественно распределение было утверждено с учетом закупок прошлого года. Также, регионы закупили определенное количество медицинского транспорта самостоятельно. По данным системы ProZorro, это 644 единицы. То есть, при распределении Минздрав учел объективную потребность каждого региона", - отметила она.

Представительница Минздрава сообщила, что общая сумма средств, которая была потрачена из государственного бюджета на закупку специализированного санитарного транспорта экстренной медицинской помощи, составляет 728 млн грн.

Что было ранее

По прогнозам Минздрава в октябре 2020 года, ориентировочное количество специализированного санитарного транспорта, что предлагается для закупки в 2021 году: 879 единиц (тип В - 568 единиц, тип С - 311 единиц) на общую сумму 1 999 630 тысяч гривен.

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