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МОЗ повідомив про ще одну підозру на дифтерію в Україні

МОЗ повідомив про ще одну підозру на дифтерію в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. В Івано-Франківській області у жінки є підозра на дифтерію. Про це під час брифінгу повідомив заступник генерального директора з нагляду з інфекційними хворобами ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Віктор Ляшко, передає УНН.

"Маємо ще одну підозру на дифтерію у жінки 1969 року народження в Івано-Франківській області. Наразі є два негативні бактеріологічні дослідження, проте підозра ще є", - повідомив В.Ляшко.

Також В.Ляшко заявив, що в Україні все ще залишається велика імовірність того, що може виникнути епідемія дифтерії, тому МОЗ закликає вакцинуватись всіх, хто цього не зробив.

Нагадаємо, раніше випадок підозри на дифтерію зафіксували у Луганській області. Однак лабораторні дослідження не підтвердили випадок дифтерії на Луганщині.

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