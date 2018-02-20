Минздрав сообщил о еще одном подозрении на дифтерию в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Ивано-Франковской области у женщины есть подозрение на дифтерию. Об этом во время брифинга сообщил заместитель генерального директора по надзору с инфекционными болезнями ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Виктор Ляшко, передает УНН.
"Есть еще одно подозрение на дифтерию у женщины 1969 года в Ивано-Франковской области. Сейчас есть два негативных бактериологических исследования, однако подозрение еще есть", - сообщил В.Ляшко.
Также В.Ляшко заявил, что в Украине все еще остается біольшая вероятность того, что может возникнуть эпидемия дифтерии, поэтому Минздрав призывает вакцинироваться всех, кто этого не сделал.
Напомним, ранее случай подозрения на дифтерию зафиксировали в Луганской области. Однако лабораторные исследования не подтвердили случай дифтерии в области.