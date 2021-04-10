МОЗ планує на початку літа відкрити у великих містах центри вакцинації від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров'я України планує на початку літа відкрити в містах-мільйонниках великі вакцинні Центри для вакцинації від COVID-19. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає УНН.
Цитата
"У містах-мільйонниках ми хочемо зробити великі вакцинальні центри - Київ, Львів, Харків, Запоріжжя. У таких містах вони можуть себе виправдати", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Ляшко зазначив, що такий центр, зокрема, в Києві, може вакцинувати до 10 тис. осіб на добу.
Водночас він наголосив, що такі центри зможуть "виправдати себе", тільки якщо вакцини буде достатньо.
За словами Ляшка, наразі "прописується алгоритм роботи таких центрів", зокрема, на базі виставкових центрів.
Перші центри вакцинації з урахуванням графіка поставки вакцин можуть відкритися в червні-липні.
Загалом, якщо будуть працювати такі вакцинальні центри, то Україна зможе робити 6 мільйонів 800 тисяч щеплень на місяць, зазначив Ляшко.
Додамо
За даними МОЗ, минулої доби в Україні вакцинувалися 19 858 людей. Від початку вакцинальної кампанії – 373 002 людини.
Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались понад 435 тисяч людей.