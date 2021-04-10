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Минздрав планирует в начале лета открыть в крупных городах центры вакцинации от COVID-19

Минздрав планирует в начале лета открыть в крупных городах центры вакцинации от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 19298 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Министерство здравоохранения Украины планирует в начале лета открыть в городах-миллионниках большие вакцинные Центры для вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает УНН.

Цитата

"В городах-миллионниках мы хотим сделать большие прививочные центры - Киев, Харьков, Запорожье. В таких местах они могут себя оправдать", - говорится в сообщении.

Детали

Ляшко отметил, что такой центр, в частности, в Киеве, может вакцинировать до 10 тыс. человек в сутки.

В то же время он отметил, что такие центры смогут "оправдать себя", только если вакцины будет достаточно.

По словам Ляшко, в настоящее время "прописывается алгоритм работы таких центров", в частности, на базе выставочных центров.

Первые центры вакцинации с учетом графика поставки вакцин могут открыться в июне-июле.

В общем, если будут работать такие прививочные центры, то Украина сможет делать 6 млн 800 тыс прививок в месяц, отметил Ляшко.

Добавим

По данным Минздрава, за минувшие сутки в Украине вакцинировались 19 858 человек. С начала прививочной кампании - 373 002 человека.

Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались более 435 000 человек.

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