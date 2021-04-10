Минздрав планирует в начале лета открыть в крупных городах центры вакцинации от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Министерство здравоохранения Украины планирует в начале лета открыть в городах-миллионниках большие вакцинные Центры для вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает УНН.
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"В городах-миллионниках мы хотим сделать большие прививочные центры - Киев, Харьков, Запорожье. В таких местах они могут себя оправдать", - говорится в сообщении.
Детали
Ляшко отметил, что такой центр, в частности, в Киеве, может вакцинировать до 10 тыс. человек в сутки.
В то же время он отметил, что такие центры смогут "оправдать себя", только если вакцины будет достаточно.
По словам Ляшко, в настоящее время "прописывается алгоритм работы таких центров", в частности, на базе выставочных центров.
Первые центры вакцинации с учетом графика поставки вакцин могут открыться в июне-июле.
В общем, если будут работать такие прививочные центры, то Украина сможет делать 6 млн 800 тыс прививок в месяц, отметил Ляшко.
Добавим
По данным Минздрава, за минувшие сутки в Украине вакцинировались 19 858 человек. С начала прививочной кампании - 373 002 человека.
Сейчас в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались более 435 000 человек.