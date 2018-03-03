МОЗ оскаржить поновлення Амосової на посаді ректора НМУ ім.Богомольця

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 162639 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 161702 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 293880 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 207271 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 307775 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 207480 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 234946 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 253416 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246157 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136123 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1 м/с
74 %
752 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Південній Кореї розглядають можливість долучитися до реконструкції водогону та очисних споруд у Броварах

У Південній Кореї розглядають можливість долучитися до реконструкції водогону та очисних споруд у Броварах
Ексклюзив

26 березня, 11:23 • 41615 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 81967 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 93687 перегляди
В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

15:52 • 49434 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 127188 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 127180 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 162629 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 293869 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 307766 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 275143 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 93687 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 81967 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 122386 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 139717 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 145120 перегляди
Актуальне
МОЗ оскаржить поновлення Амосової на посаді ректора НМУ ім.Богомольця

МОЗ оскаржить поновлення Амосової на посаді ректора НМУ ім.Богомольця

Київ • УНН

 • 14238 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Міністерство охорони здоров'я готує апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва про поновлення Катерини Амосової на посаді ректора Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Про це повідомляє прес-служба МОЗ, передає УНН.

"Міністерство подає апеляцію на ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва про відновлення К.М. Амосової на посаді ректора НМУ. Наголошуємо, що ця ухвала є тимчасовим заходом, а не остаточним рішенням по суті справи", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, комісія міністерства продовжує роботу та вивчає усі обставини справи зі зриву іспиту "Крок" у НМУ.

Нагадаємо, 2 березня Окружний адміністративний суд Києва відновив К.Амосову на посаді ректора Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

Як повідомляв УНН, МОЗ відсторонив від обов'язків ректора НМУ ім. Богомольця К.Амосову. Причиною такого рішення стала відсутність договору між Центром тестування, який є єдиною уповноваженою на проведення ліцензійних іспитів “Крок” організацією, та університетом на проведення ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 1. Стоматологія".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.33
Bitcoin
$87,270.40
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,052.84
Ethereum
$2,010.81