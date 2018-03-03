МОЗ оскаржить поновлення Амосової на посаді ректора НМУ ім.Богомольця
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Міністерство охорони здоров'я готує апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва про поновлення Катерини Амосової на посаді ректора Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Про це повідомляє прес-служба МОЗ, передає УНН.
"Міністерство подає апеляцію на ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва про відновлення К.М. Амосової на посаді ректора НМУ. Наголошуємо, що ця ухвала є тимчасовим заходом, а не остаточним рішенням по суті справи", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, комісія міністерства продовжує роботу та вивчає усі обставини справи зі зриву іспиту "Крок" у НМУ.
Нагадаємо, 2 березня Окружний адміністративний суд Києва відновив К.Амосову на посаді ректора Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.
Як повідомляв УНН, МОЗ відсторонив від обов'язків ректора НМУ ім. Богомольця К.Амосову. Причиною такого рішення стала відсутність договору між Центром тестування, який є єдиною уповноваженою на проведення ліцензійних іспитів “Крок” організацією, та університетом на проведення ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 1. Стоматологія".